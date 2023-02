Eisige Reserve: Feier zum Jubiläum des globalen Saatguttresors

Der globale Saatguttresor auf Spitzbergen ist 15 Jahre alt geworden. Anlässlich des Jubiläums wurden am Sonntag Dutzende Boxen mit neuen Saatgutproben am Flughafen von Longyearbyen registriert, die im Lauf der vergangenen Tage auf der norwegischen Inselgruppe angekommen waren.

Sie sollen am Dienstag in der weltweit einzigartigen Anlage eingelagert werden. Unterstützung erhalten die Betreiber dabei von 15-Jährigen aus dem Ort, die somit in etwa gleich alt wie der Tresor sind.