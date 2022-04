Faktencheck: War Österreich tatsächlich schon immer eine Spionagehochburg?

Obwohl Österreich selbst für die Dienste also überhaupt nicht interessant war, spielte doch so mancher heimische Spion eine wichtige Rolle. Einer der ersten, der enttarnt wurde, war 1913 Alfred Redl, der stellvertretende Leiter des Evidenzbureaus, der auch Informant der zaristisch-russischen „Ochrana“ war: „Wenn die nachrichtendienstliche Nummer 2 der Monarchie ein russischer Informant ist, kann man sich vorstellen, was das für militärische Operationen vor allem in Ostgalizien bedeutet hat“, sagt Bacher.

Aufgeflogen

Ende der 1960er-Jahre folgten Karl Erwin Lichtenecker, Mitarbeiter der Pressestelle im Bundeskanzleramt, Josef Adamek, Ex-Stapo-Beamter, Johann Ableitinger und Alois Euler, Pressereferent des damaligen Innenministers. Alle wurden als tschechoslowakische Informanten enttarnt. Wie viele man nicht erwischte, weiß keiner.

Was aber bekannt ist: Operation Silver fand in Berlin eine Fortsetzung. Der in Wien so erfolgreich getestete Spionagetunnel wurde dort perfektioniert – als Operation Gold und mit einem fast 600 Meter langen Tunnel.