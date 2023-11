Besser sehen: Neuartiger Biochip imitiert die menschliche Netzhaut

Die Innovation basiert auf leitfähigen Polymeren, also Kunststoffen, und lichtempfindlichen Molekülen, mit denen die Netzhaut mitsamt den Sehbahnen nachgeahmt werden kann. Entwickelt wurde der Chip unter der Leitung von Francesca Santoro am deutschen Jülicher Institut für Bioelektronik in Zusammenarbeit mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, dem Istituto Italiano di Tecnologia in Genua und der Universität Neapel.

"Unser organischer Halbleiter erkennt, wie viel Licht auf ihn fällt. Etwas Ähnliches passiert in unserem Auge. Die Lichtmenge, die auf die einzelnen Fotorezeptoren trifft, erzeugt letztlich das Bild im Gehirn", erklärt Santoro in einer Aussendung zur Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde.

