Auch Hunde bauen im Alter geistig ab

Zu Beginn des Versuchs und ein Jahr später testeten sie die geistigen Fähigkeiten und das Verhalten der Hunde. Der Zahn der Zeit hatte ihnen in diesem Zeitraum schon etwas von ihrer Problemlösungsleistung genommen, die Vierbeiner waren danach nicht mehr so gesellig und weniger mutig, sie zeigten sich auch in verschiedenen Situationen stärker von ihren menschlichen Partnern abhängig.

Daran änderten weder das Gehirnfutter noch häufigeres lebenslanges Training etwas, so die Forscherinnen. Immerhin lernten sie beim Training aber immer noch genau so gut wie zuvor.