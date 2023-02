Antiker Fund: Sexspielzeug oder Stopfwerkzeug?

Tasten und scannen

In ihrer nun im Fachmagazin "Antiquity" veröffentlichten Studie untersuchten Rob Collins von der Newcastle University und Rob Sands vom University College Dublin das Objekt noch genauer. Sie analysierten es auf Gebrauchsspuren, tasteteten es dafür ab und nutzten einen 3D-Scan. Diese Untersuchungen zeigten, dass die Oberfläche des Holzes am gerundeten dicken Ende glatter war als am Mittelteil. Ebenso zeigte sich die Oberfläche an der Spitze - übrigens deutlich erkennbar eine Eichel - glatt. Und zwar deshalb, weil diese Stellen einfach häufiger berührt worden seien, schlussfolgern die Archäologen.

Der antike Fund könnte aber auch Teil einer Statue gewesen sein, erläutern Collins und Sands. Dagegen sprechen allerdings die erwähnten Gebrauchsspuren. Daher ist für die Forscher auch die Verwendung als Rührgerät, etwa für kosmetische Zubereitungen, denkbar.

Phallus-Darstellungen

Vom Stopfholz zum Sexspielzeug: Das klingt vielleicht etwas schlüpfrig, ist aber für Forscher durchaus Realität. Es ist bekannt, dass in der Antike bereits Dildos benutzt wurden, wie vor allem Darstellungen belegen. Generell hatten die Römer ein gewisses Naheverhältnis zum menschlichen Phallus, auf Bildern etwa. Auch viele Alltagsgegenstände waren in der Form des männlichen Geschlechtsteils geformt. Das sollte unter anderem Schutz vor bösen Energien bieten, heißt es bei Spektrum.

Dass wenige Funde hölzener Stücke vorliegen, liegt an der Verwitterung von organischen Materialien wie Holz. Der Phallus aus Vindolanda ist so gesehen ein Glücksfall. Vindolanda ist allerdings bekannt für Hunderte Holzfunde, die sich in den einst planierten Bodenschichten besonders gut erhalten haben.