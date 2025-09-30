Wichtige Erkenntnisse durch Zusammenarbeit

Die Vorteile der Digitalisierung sind unbestritten: Sie ermöglicht einen schnelleren Zugang zu Informationen, trägt zur Effizienzsteigerung bei Unternehmen bei, eröffnet neue Geschäftsmodelle oder ermöglicht und fördert individuelles Lernen. Doch sie birgt auch Gefahren – eine wichtige davon ist das Fördern einer digitalen Kluft. Hier setzt der Digitale Humanismus an. „Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt von der digitalen Transformation“, sagt Alicia Schwabenbauer, Doktorandin sowie Lehr- und Forschungsassistentin an der WU Wien. „Im Prinzip geht es darum, dass die Technologie so gestaltet wird, dass sie Menschen unterstützt und gesellschaftliche Werte, wie Demokratie, Ethik oder Nachhaltigkeit erfüllt.“

Wichtiges Zentrum

Wien positioniert sich als Stadt des Digitalen Humanismus. Die Verwaltung verfolgt bei allen Entscheidungen dessen Ziele und fördert auch wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit einer globalen Etablierung der Strömung auseinandersetzen. „Einerseits ist der Digitale Humanismus eine große Chance zur Stärkung des europäischen Forschungsraums“, sagt dazu Sophie Lecheler, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Uni Wien sowie Lehrgangsleiterin des Doktoratskollegs. „Andererseits sind wir nun an einem Punkt, wo es absolut wichtig ist, sich mit ethischen, gesellschaftlichen und juristischen Fragen zur Digitalisierung auseinanderzusetzen, wenn man nicht in die Bredouille kommen will.“ Daher war 2024 der Sprung zur Gründung eines Doktoratskollegs nicht allzu groß. Die Initiative dazu kam vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), der auch die Finanzierung übernimmt.

„Es war von Anfang an klar, dass die Fragestellungen des Digitalen Humanismus nicht von einer Wissenschaftsdisziplin allein beantwortet werden können“, betont Lecheler. „Daher ist die wichtigste Regel, dass der Digitale Humanismus eine interdisziplinäre Lehre sein muss – denn die Informatik, Sozialwissenschaft oder Philosophie kann offene Fragen nicht alleine beantworten.“ Die Kooperation mit drei Wiener Universitäten macht die Spannweite des Doktoratskollegs einzigartig und ermöglicht eine umfassende Forschung: Mit der TU Wien, der WU Wien sowie Uni Wien sind Forscher*innen aus neun Fakultäten dabei.