High-End-Laserscanner, Smartphones und VR-Brille: Digitale Werkzeuge helfen bei der Messung und Inventur von Bäumen, Beständen und Wäldern. Dank der eingebauten LiDAR-Sensoren können 3D-Modelle der Umgebung mit einer Reichweite von bis zu fünf Meter erstellt werden. Ein BOKU-Forschungsteam rund um Prof. Arne Nothdurft vom Institut für Waldwachstum untersuchte im Projekt „LaDiWaldi“ (Lasergestützte digitale Waldinventur und Einsatzplanung) die Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz solcher Geräte in der präzisen räumlich-expliziten Inventarisierung des Holzvorrats in alpinen Regionen langfristig eröffnen.

Mit den Erkenntnissen, die das Team gewann, entwickelte es in Zusammenarbeit mit dem Waldverband Steiermark und dem Forstlogistikunternehmen Latschbacher die App LaDiWaldi. Diese erlaubt es, digitale Waldinventuren selbstständig durchzuführen. „Sie können Punktwolken einzelner Stichprobenpunkte im Wald aufnehmen und die App erfasst Bestandsgrenzen, Probepunktpositionen und Zusatzinformationen wie Alter oder Bestandsklassen. Die gescannten Daten werden anschließend auf einen Server hochgeladen, auf dem die Punktwolken automatisch ausgewertet werden. Nutzer*innen können eigenständig festlegen, welche Kennzahlen – ob Holzvorrat, Stammdichte, Grundfläche oder Baumhöhe – berechnet und in Kartenform zurückgeliefert werden“, so Nothdurft. Im Unterschied zur reinen Erfahrungs- oder Sichtschätzung liefert die App messbasierte, objektive Werte, die Akteur*innen als Grundlage für fundierte Entscheidungen und Werkzeug zur Forstplanung dienen. Info: LaDiWaldi ist im App Store erhältlich.