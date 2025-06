Spontan gefragt: Die weißen Trüffel unter den Viren

Warum das möglich ist, will Moderator Markus Hengstschläger im Wissenschaftstalk „Spontan gefragt“ klären. „Hat jeder Mensch Anelloviren im Körper“, will er zunächst wissen. Soweit bekannt sei, ja, antwortet Marco Hein: „Das Interessante ist, dass man bei seiner Geburt keine Anelloviren aufweist, aber mit einem Jahr sind diese bereits bei fast jedem Kind nachweisbar.“ Wie sie denn übertragen werden, will Studiogast Omar Sarsam sofort wissen. „Die Anelloviren tauchen zwar in den Sequenzdaten vom menschlichen Mikrobiom auf, aber man weiß fast nichts über sie“, erklärt der Systembiologe. „Das hat mich frustriert, weshalb ich mich mit ihrer Erforschung beschäftige.“

Wie die synthetische Biologie vorgehe, um diese Fragen zu klären, will daraufhin Markus Hengstschläger wissen. Es gehe darum, biologische Systeme in ihrer Ganzheit zu verstehen, sagt Marco Hein. „Man sucht sich nicht ein bestimmtes Protein oder einen Signalweg aus, sondern will die Prinzipien, wie das biologische System aufgebaut ist, verstehen“, so seine Antwort. „Im Fall der Anelloviren kennt man nur die Sequenzdaten, wir haben also kein System, sondern müssen uns überlegen, wie es ausschauen könnte.“ Man wisse also nur, dass sie existieren, da sie in Abschnitten der DNA vorkämen, fragt Markus Hengstschläger nach. Der Systembiologe bejaht und erzählt, dass das Hauptproblem ihrer Erforschung sei, dass sie nicht in Zellkultur vermehren könne, weshalb die synthetische Biologie die einzige Möglichkeit sei, um sie zu studieren: „Sie sind ein bisschen wie weißer Trüffel. Man findet ihn in der Natur, aber man kann ihn nicht züchten.“

Das will der Kinderchirurg und Kabarettist genauer wissen. „Aber es muss ja geklärt sein, wo sie zu Hause sind“, sagt er. „Findet man sie im Zellkern oder im Zytoplasma?“ Tatsächlich sei auch das nicht zur Gänze geklärt, erwidert Hein: „Man findet sie in allen Körperflüssigkeiten, mehr oder weniger in allen Organen, aber was ihr Lieblingszelltyp ist, weiß man nicht.“

Omar Sarsam drängt sich gleich eine neue Frage auf. „Wenn Anelloviren dem Immunsystem nicht auffallen, können sie irgendetwas?“, will er wissen. „Produzieren sie Proteine oder Enzyme, die irgendetwas bewirken – und warum merken wir es nicht?“ Da sie nur aus drei oder vier Genen bestünden, seien sie sehr abhängig von der Wirtsmaschinerie, betont Marco Hein. „Sie fliegen auch nicht ganz unter dem Radar, sie werden vom Immunsystem kontrolliert“, erklärt der Forscher. „Bei Menschen, die ein Organ transplantiert bekommen haben, muss man das Immunsystem unterdrücken, damit es nicht abgestoßen wird. Bei diesen Patient*innen wachsen die Anelloviren an.“ Das findet der Kabarettist spannend und er will wissen, ob sie pathogen seien. Vermutlich nicht, antwortet Hein: „Sie scheinen Opportunisten zu sein und nutzen es aus, dass das Immunsystem sie grad nicht so gut in Schach halten kann.“

Viren in neuem Licht

Was man tun müsse, um sie so einzusetzen, will Markus Hengstschläger wissen. „Die Haupteigenschaft eines Virus ist, dass es sich in die Wirtszelle einschleusen muss – das benötigt man in der Biotechnologie oft“, so der Biochemiker. „Um Viren als sicheres Vehikel nutzen zu können, schmeißt man alles aus ihren Genomen, was man nicht braucht.“ Ob solche Eingriffe in die Evolution nicht riskant seien, fragt der Moderator sofort nach. Darüber müsse man sich immer Gedanken machen, bekräftigt Hein. Aber es gebe klare Regeln im Gentechnikgesetz, die für Sicherheit sorgen.

Jedenfalls müsse man Viren in neuem Licht betrachten, fasst Omar Sarsam zusammen, denn einige von ihnen seien wohl – so wie auch Bakterien – Teil des menschlichen Mikrobioms. „Früher dachte man, Virus sind Krankheitserreger und die wollte man aus dem System entfernen“, fasst Marco Hein zusammen. „Die Anelloviren sind aber ein Prototyp, der diese Ansicht endgültig in Frage stellt.“