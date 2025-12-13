Neue Technologie holt CO2 aus der Atmosphäre

Die Idee, klimaschädliches CO 2 aus der Umgebungsluft zu filtern, ist nicht neu. Allerdings benötigt man dafür viel Energie. Daher arbeitet ein Team von Forscher*innen an der TU Wien an einer neuen Technologie: Der Prototyp holt pro Jahr 50 Tonnen CO 2 aus der Atmosphäre – mit einem rekordverdächtig niedrigen Energiebedarf von unter 2000 Kilowattstunden pro Tonne. Die Forschungsanlage wurde letztes Jahr in Betrieb genommen und seither optimiert. Das Ergebnis: Das System funktioniert und ist nun bereit, kommerziell eingesetzt zu werden.

Flexibel einsetzbar Der Energiebedarf der Anlage besteht vorwiegend aus Niedertemperaturwärme und soll weiterhin minimiert werden. Ein weiterer Vorteil der Technologie: Sie ist ein kompaktes Modul, das flexibel eingesetzt werden kann. So können einzelne Einheiten von kleineren Firmen oder privaten Initiativen genutzt werden, größere Unternehmen könnten aus vielen Modulen eine Großanlage zusammenstellen.