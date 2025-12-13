Neue Technologie holt CO2 aus der Atmosphäre
Die Idee, klimaschädliches CO2 aus der Umgebungsluft zu filtern, ist nicht neu. Allerdings benötigt man dafür viel Energie. Daher arbeitet ein Team von Forscher*innen an der TU Wien an einer neuen Technologie: Der Prototyp holt pro Jahr 50 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre – mit einem rekordverdächtig niedrigen Energiebedarf von unter 2000 Kilowattstunden pro Tonne. Die Forschungsanlage wurde letztes Jahr in Betrieb genommen und seither optimiert. Das Ergebnis: Das System funktioniert und ist nun bereit, kommerziell eingesetzt zu werden.
Flexibel einsetzbar
Der Energiebedarf der Anlage besteht vorwiegend aus Niedertemperaturwärme und soll weiterhin minimiert werden. Ein weiterer Vorteil der Technologie: Sie ist ein kompaktes Modul, das flexibel eingesetzt werden kann. So können einzelne Einheiten von kleineren Firmen oder privaten Initiativen genutzt werden, größere Unternehmen könnten aus vielen Modulen eine Großanlage zusammenstellen.
An der Reduktion der CO2-Emissionen führt kein Weg vorbei. Dennoch muss zusätzlich CO2, das bereits in die Atmosphäre gelangt ist, zurückgeholt werden. In bestehenden Klimamodellen ist dies miteingerechnet, obwohl die Technologie dafür noch nicht auf dem Markt ist.
Kommentare