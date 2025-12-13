Komplexe medizinische Daten sind schwer zu lesen – selbst für Fachleute. Genau hier setzt die Arbeit von Renata Raidou an. Die Informatikerin und Professorin an der TU Wien entwickelt visuelle Analysewerkzeuge, die komplexe Informationen in verständliche Darstellungen übersetzen. Diese bewegen sich an der Schnittstelle von Informatik und Medizin, einem Bereich, in dem unterschiedliche Fachsprachen aufeinandertreffen. Raidous Hintergrund in Elektrotechnik, Informatik und Biomedizintechnik hilft ihr, diese Welten zu verbinden.

„Wichtig ist, gemeinsam zu denken und die klinischen Workflows mitzuerleben“, sagt sie. Ob Kardiologie, Ophthalmologie oder klinische Physik – durch Co-Design mit Expertinnen und Experten entstehen Lösungen, die wissenschaftlich tragfähig und im Alltag einsetzbar sind.



Sichtbar machen Ein Schwerpunkt ihrer Forschung ist die Darstellung von Unsicherheiten in medizinischen Daten – ein Thema, das oft gemieden wird. „Unsicherheit kann Entscheidungen komplizierter machen“, sagt Raidou. Deshalb gehe es nicht um Visualisierung um ihrer selbst willen, sondern um echten Nutzen. Klinikerinnen und Kliniker seien offen und sehr klar in ihren Rückmeldungen: Entscheidend sei, ob ein Werkzeug gebraucht wird, in der Praxis funktioniert – und am Ende hilft, Leben zu retten.

KI und Mensch Künstliche Intelligenz spielt eine zentrale Rolle, denn medizinische Daten sind enorm vielschichtig. KI-Modelle finden Muster und Strukturen, die manuell kaum erkennbar wären. Doch Raidou betont den menschlichen Faktor: „AI kann analysieren, aber Menschen geben Bedeutung und Vertrauen.“ Visualisierungssysteme verbinden beides: Sie machen KI-Ergebnisse nachvollziehbar, überprüfbar und steuerbar – ein essenzieller Punkt für Entscheidungen im klinischen Alltag.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Renata Raidou, Associate Professor für biomedizinische Visualisierung und visuelle Analytik an der TU Wien.

