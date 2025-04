DigHum2025: Zusammenkunft der klügsten Köpfe

Vom Grundgedanken

Der Digitale Humanismus ist eine Strömung, die aufzeigen will, wie der Umgang mit modernen Technologien gestaltet sein sollte, damit die Gesellschaft von ihnen profitiert. „Das spaltet sich natürlich in verschiedene Themengebiete auf, von der Frage der Privatsphäre und Rechtsansprüchen über die Macht der großen Plattformen bis hin zu Fragen der Geopolitik“, so Prem. „Das sind alles drängende Probleme, die wir dringend beantworten müssen.“ Denn, davon ist der Experte überzeugt, Technologie ist kein Schicksal. „Wir können ihre Gestaltung durchaus in Angriff nehmen – und zwar so, dass sie für uns Menschen gut ist, aber auch gut für die Gesellschaft ist. Das ist in den letzten Jahren zu kurz gekommen.“

Die Stadt Wien hat sich der Idee des Digitalen Humanismus verschrieben. „Es gibt verschiedene Geburtslegenden, aber ich würde sagen, er wurde hier erfunden“, so Erich Prem. „Jetzt handelt es sich um eine internationale Bewegung, die stark vom Geist der Aufklärung getrieben ist.“ Denn nicht nur in Europa, auch in den USA, in Afrika oder Asien stehen die Gesellschaften vor ähnlichen oder denselben Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. „Die Digitalisierung darf nicht zu einer neuen Form des Kolonialismus führen“, betont Erich Prem. „Deswegen müssen wir versuchen, Allianzen zu schmieden, damit die digitalen Technologien die Errungenschaften der Moderne weitertragen und nicht vernichten.“ Zu spät sei es dafür aber noch lange nicht. „Ich vergleiche es gerne mit der Entwicklung des Autos“, sagt Prem. „Es gab keine Regelungen für den Straßenverkehr, bis die ersten Unfälle passierten.“ Heute, so der Experte weiter, gebe es ein ganzes Regelwerk, eigene Versicherungen oder eine Überprüfung, um überhaupt fahren zu dürfen. „Es ist ein unglaubliches sozio-technisches Konstrukt, das wir entwickelt haben, damit das Auto für die Gesellschaft erträglich ist“, sagt er. „Für mich spricht nichts dagegen, dass wir in der Informationstechnologie Gleiches schaffen werden.“