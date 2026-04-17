Die BOKU University steht heute mehr denn je für eine moderne, technikorientierte Ausbildung, die Tradition mit Innovation verbindet. Als Rektorin ist es mir ein besonderes Anliegen, jungen Menschen Perspektiven in jenen Bereichen zu eröffnen, die unsere Zukunft entscheidend prägen werden. Besonders die Biotechnologie gewinnt dabei an Bedeutung – ein dynamischer Studienzweig, in dem an der BOKU Lösungen für globale Herausforderungen entstehen: von nachhaltiger Landwirtschaft bis hin zu neuen medizinischen Anwendungen.

Mit der Langen Nacht der Forschung 2026 und der BOKU Future Conference machen wir diese Entwicklungen für eine breite Öffentlichkeit zugänglich. Beide Formate laden dazu ein, Wissenschaft erlebbar zu machen und den Dialog zwischen Forschung und Gesellschaft zu stärken. Die

BOKU versteht sich dabei als Brücke zwischen technologischem Fortschritt und verantwortungsbewusstem Handeln.

Wir laden die Leserinnen und Leser des KURIER ein, diesen Weg mit uns zu gehen – neugierig, kritisch und zuversichtlich.

Mehr Informationen

Lange Nacht der Forschung, 24. April 2026: short.boku.ac.at/lndf2026

BOKU Future Conference, 20. Mai 2026:

https://short.boku.ac.at/boku-future-conference

www.boku.ac.at