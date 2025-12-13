11 US-Forscher*innen kommen an die Universität Wien

Die Medienberichte waren – und sind – alarmierend. Seit Donald Trump Präsident der USA ist, greift er in ihm nicht genehme Wissenschaft ein, kürzt Budgets und entlässt Forschende. Länder auf der ganzen Welt reagieren: Sie versuchen, US-Wissenschafter*innen ein neues Betätigungsfeld zu bieten. Auch in Österreich wurde man aktiv. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) rief das Förderprogramm APART-USA ins Leben. Dieses gibt herausragenden Postdocs, die an einer US-amerikanischen Universität oder außeruniversitären Forschungseinrichtung tätig sind, die Möglichkeit, ihre wissenschaftliche Tätigkeit nach Österreich zu verlagern.

Erfolgreich Insgesamt stehen forschungsstarken Universitäten sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen 25 Stipendien zur Verfügung. Auch die Universität Wien nominierte Kandidat*innen für die APART-USA-Stipendien. So können 2026 sechs Forscher*innen in Wien mit ihrer Arbeit beginnen. Weitere fünf Postdocs werden von der Universität Wien aus eigenen Mitteln finanziert – damit unterstreicht sie ihr Engagement für wissenschaftliche Exzellenz sowie Nachwuchsförderung und stärkt den Wissenschaftsstandort Österreich. Die US-Forscher*innen stammen von renommierten Universitäten wie Harvard und Stanford und arbeiten in verschiedenen Disziplinen.

Perspektive geben Für die Wissenschafter*innen eröffnen sich so neue Möglichkeiten: Sie können ihre Arbeit nach dem Doktorat an einer renommierten Hochschule fortsetzen. Denn die Universität Wien wurde im diesjährigen THE World University Ranking auf Platz 95 gewählt und gehört somit als erste österreichische Universität zu den besten 100 Universitäten weltweit. Unter anderem reüssierte sie in der Kategorie Forschung.