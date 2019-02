Wie das fahrerlose Auto uns versteht

Wie man anhand der Fahrzeugkonzepte sehen kann, die bei jeder größeren Fahrzeug- oder Technologiemesse zu sehen sind, stellen sich die meisten Fahrzeughersteller das Auto der Zukunft als eine Art erweitertes Wohnzimmer vor.

Minimalistische Innenraumdesigns kommen ohne Lenkrad aus, dafür beherrschen riesige Touchscreens den Raum. Mit dem Fahrzeug der Zukunft soll man auch ganz natürlich sprechen können. Gestik und Mimik der Passagiere werden erkannt und richtig interpretiert. Solange Fahrzeuge nicht vollständig autonom unterwegs sind (Level 5, siehe unten), müssen sie aber auch in der Lage sein, die Aufmerksamkeit des Fahrers zu messen, um diesen in bestimmten Situationen wieder in das Verkehrsgeschehen involvieren zu können.