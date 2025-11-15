Wie bläst der Wind um den Baum herum?

Hast du schon einmal versucht, eine Kerze vor Wind zu schützen, indem du deine Hand davorhältst? Vielleicht hast du gemerkt, dass die Kerze trotzdem flackert. Warum? Luft ist überall um uns herum – auch wenn wir sie nicht sehen können.

Und Wind ist nichts anderes als bewegte Luft, die schnell in eine bestimmte Richtung strömt. Trifft sie auf ein Hindernis, z.B. auf einen Baum, teilt sie sich in zwei Ströme. Ein Teil fließt links vorbei, der andere rechts. Hinter dem Baum treffen sie sich wieder. Genau an dieser Stelle entsteht ein kräftiger kleiner Luftwirbel. Würde hinter einem Baum eine Kerze stehen, bekäme sie den Wind direkt ab – obwohl sie eigentlich geschützt sein sollte.

Es gibt einen einfachen Versuch, mit dem du das zuhause selbst untersuchen kannst. Nimm dafür eine Glas- oder Plastikflasche, ein Tetra-Pack, eine Kerze (z. B. ein Teelicht) und Streichhölzer oder ein Feuerzeug (nur unter Aufsicht!). Deine Puste brauchst du auch noch – oder einen Fächer. Stelle die Kerze auf den Tisch und zünde sie an. Die Flasche und das Tetra-Pack stelle einige Zentimeter Abstand vor die Kerze.