Was beim Kauf der ersten Schultasche zu beachten ist

„Der Trend geht wieder stark zur klassischen, kubischen Schultasche mit klaren Mädchen- und Bubenmotiven“, sagt er. Unisex-Taschen gebe es zwar, „aber das sind die größten Ladenhüter“. Stattdessen sind rosa-blaue Klischees gefragt: Bei Buben „alles, was mit Raumschiffen, Dinosauriern und Fußball“ zu tun hat, Mädchen setzen auf Pferde, Einhörner und Prinzessinnen. Ebenfalls im Trend: Nachhaltigkeit. „Die Firma Ergobag hat vor 15 Jahren begonnen, Schultaschen aus recycelten PET-Flaschen herzustellen, dann haben alle nachgezogen. Mit Plastik und Leder wird kaum noch gearbeitet.“

Rückengesundheit

Wichtiger als die Optik ist ohnehin, dass die Tasche gut sitzt und den Kinderrücken entlastet. „Daher ist es unbedingt erforderlich, dass die Tasche beim Kauf Probe getragen, individuell angepasst und getestet wird“, sagt Detlef Detjen von der Aktion Gesunder Rücken, die eine Checkliste für Schultaschen erstellt hat (siehe unten). Dabei sollte man sich fragen: Liegt die Tasche eng am Körper an? Sitzt sie nicht zu hoch und nicht zu niedrig? Sind schwere Tascheninhalte in den körpernahen Fächern verstaut?