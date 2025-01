Nach Erdbebenserie: Vulkanausbruch am größten Gletscher Europas erwartet

Magma häufe sich rund zehn Kilometer unterhalb des Vulkans Bárdarbunga im Nordwesten des Gletschers Vatnajökull an, sagte die für Vulkane und Erdbeben zuständige Abteilungsleiterin der isländischen Wetterbehörde, Kristín Jónsdóttir .

Nach einer heftigen Erdbebenserie wird auf Island mit einem möglichen Vulkanausbruch am größten Gletscher Europas gerechnet.

"Letztendlich wird es eine Eruption geben"

In den vergangenen Monaten habe die Aktivität zugenommen und man habe größere Erdbeben in der Region erlebt, weil sich unterirdisch Druck aufbaue, sagte sie. "Und das kann nur zu einem führen: Letztendlich wird es eine Eruption geben." Es sei jedoch äußerst schwierig, den Zeitpunkt dafür vorauszusagen - möglicherweise könne es sogar noch Jahre dauern, bis es so weit sei.

Auch könne es ganz unterschiedliche Arten von Ausbrüchen geben: Käme es zu einem unter dem Gletscher, dann würde dies zu katastrophalen Fluten führen, warnte Jónsdóttir.