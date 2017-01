Ukraine: Mädchen mit DNA von drei Eltern geboren

Ukrainische Ärzte gaben die Geburt eines “Drei-Eltern-Babys” bekannt – heißt: das Kind hat zwei Mütter und einen Vater. Alle sind mit dem Neugeborenen genetisch verwandt. Beim Vater und bei der Mutter, einer 34-jährigen Frau, handelt es sich um ein Paar, das keine Kinder bekommen konnte. Das Mädchen ist am 5. Jänner 2017 in Kiew zur Welt gekommen und hat nun das Erbgut seiner leiblichen Eltern sowie einer Eizellenspenderin. Möglich gemacht hat es der Reproduktionsmediziner Valery Zukin.

Kerntransfer im Fall von genetisch vererbbarer Krankheit

Bereits im April des Vorjahrs ist in Mexiko mit Hilfe amerikanischer Ärzte ein Kind geboren worden, das drei Elternteile hat. Wie das funktioniert? Die Forscher wenden eine Technik namens „Kerntransfer“ an, für die das Erbmaterial von drei Personen verwendet wird. Dabei befruchten sie erst eine Eizelle der Mutter mit einem Spermium des Partners. Sie wird dann in eine entkernte Eizelle einer Spenderin übertragen, die der Mutter eingesetzt wird. Bei den Eltern in Mexiko lag allerdings eine Erbkrankheit vor, bei der die Mutter die Gene für eine „Mitochondriopathie" in sich trägt. Das ist eine Erkrankung, die von ihren Mitochondrien, ihren Zellkraftwerken, die sie mit Energie versorgen – ausgeht. Die Krankeit hatte bereits zum Tod ihrer ersten beiden Kinder geführt. Bei dem Fall in der Ukraine liegt offenbar keine solche Erbkrankheit vor, die Methode wurde offenbar erstmals bei Unfruchtbarkeit eingesetzt.

Kommt jetzt das Designerbaby?

Das sorgt nun für Kontroversen. Ethiker und Mediziner sehen darin einen Dammbruch in Richtung „Designerbaby“- Produktion. Befürworter meinen wiederum, dass die gespendete DNA nur 0,1 Prozent der gesamten Erbsubstanz eines Kindes ausmacht und daher keinen Einfluss auf äußere Merkmale hätte. Dennoch wird kritisiert, dass es sich dabei um eine „Verbesserung von Embryonen“ handle.

In Österreich ist es verboten, ein Kind mit drei genetischen Eltern zu zeugen. Im Gegensatz zur Ukraine, wo im März eine weiteres Baby mit drei genetischen Eltern zur Welt kommen soll.