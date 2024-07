Wie der Verlust eines geliebten Menschen unser biologisches Alter beeinflusst

Demnach treiben tragisch erlebte Todesfälle auch biologische Alterungsprozesse im Körper voran. Unter dem biologischen Alter versteht man die kumulative, also die sich ansammelnde, Schädigung von Gewebe, Organen und Zellen im Körper. Im Gegensatz dazu ist das chronologische Alter, auch kalendarisches Alter genannt, eine reine Zeitangabe: Die Anzahl der Jahre und Tage ab der Geburt.

In der Forschung misst man erstere Art der Alterung mithilfe sogenannter epigenetischer Uhren. Sie ermöglichen es, auf Basis von molekularbiologischen Veränderungen an der DNA unserer Körperzellen, das biologische Alter einer Person zu messen.

Wie wirkt sich der Verlust eines geliebten Menschen auf die DNA aus?

"Nur wenige Studien haben untersucht, wie sich der Verlust eines geliebten Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten auf diese DNA-Marker auswirkt", wird Allison Aiello, Epidemiologin und Hauptautorin der Studie, in einer Aussendung zitiert. Man habe nun zeigen können, dass emotionale Verlusterfahrungen – unabhängig davon, ob sie in der Kindheit oder im Erwachsenenalter passieren – zu einer "schnelleren biologischen Alterung" führen.

Demnach wurden Hinweise gefunden, dass sich die Auswirkungen von Todesfällen auf das biologische Alter schon vor dem Eintritt ins mittlere Erwachsenenalter (35 bis 65 Jahre) bemerkbar machen können. Derartige Effekte könnten auch gesundheitliche Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen bedingen und erklären, heißt es.