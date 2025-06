In Mathe überholen Burschen Mädchen erst nach Schulbeginn

Bereits frühere Studien hätten ergeben, dass Säuglinge keine und Kleinkinder nahezu keine geschlechterspezifischen Unterschiede im Zahlensinn und bei mathematischen Aufgaben haben, berichtet es im Journal Nature. Im Gegensatz dazu waren bei der Sprachentwicklung von Schulbeginn an die Mädchen besser - und blieben es auch. Der geschlechtsspezifische Unterschied schrumpfte nach vier Monaten zwar etwas, stieg dann aber wieder an. Insgesamt war nach dem ersten Schuljahr der Leistungsunterschied zwischen Knaben und Mädchen in der Sprachentwicklung jedoch kleiner als der in Mathe.

Das Team analysierte Daten von rund 2,7 Millionen Kindern in Frankreich , die von 2018 bis 2021 mit der Schule starteten. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Matheleistung waren tendenziell in Schulen und Familien mit höherem sozioökonomischen Status besonders groß. Sie nahmen eher mit der Länge der Schulbildung zu als mit dem Alter.

Höhere Erwartungen an Burschen

Eine aktuelle Studie aus Deutschland zeige, dass Lehrkräfte in der 1. und 2. Klasse höhere Erwartungen an Burschen als an Mädchen in Mathematik stellten. Zudem zeigte sich: "Je stärker Lehrkräfte traditionelle Geschlechterstereotype vertraten, desto stärker unterschätzen sie die Mathematikleistungen von Mädchen."

Es ist laut Keller plausibel, dass es eine ähnliche Entwicklung der Geschlechterunterschiede in der Mathematikleistung wie in Frankreich auch in Deutschland gibt. Die internationale Schulleistungsstudie TIMSS 2023 zeige in der vierten Klasse in Deutschland einen kleinen Mathe-Leistungsvorsprung der Knaben. Ähnliches habe auch die PISA-Studie 2022 für 15-Jährige in Deutschland ergeben.

"Ob sich die konkreten Ergebnisse übertragen lassen, muss allerdings mit wissenschaftlichen Studien empirisch geprüft werden", sagte Keller. In der TIMSS-Studie sei der Leistungsunterschied zwischen Mädchen und Burschen in Frankreich wesentlich größer gewesen als in Deutschland, in der PISA-Studie ähnlich klein.

Nach Annahmen des Studienteams könnten -Lehrkräfte zu den Unterschieden in der Matheleistung führen, etwa, wenn sie mit Knaben und Mädchen unterschiedlich interagieren oder den mathematischen Erfolg von Buben eher ihrer höheren Intelligenz und jenen von Mädchen eher ihrem größeren Fleiß zuschreiben.