Die verborgene Vielfalt: Queere Lebensweisen bei Tieren und Pflanzen aufgedeckt

Die Morphofalter, wunderbar schimmernde Schmetterlinge, manche längs der Mittellinie geteilt: die eine Seite des Flügelpaars ist männlich, die andere weiblich.

Die Masken-Papageifische, anfangs Weibchen, im Alter Männchen.

Die männlichen Giraffen, homosexuell. Sie schlingen die Hälse umeinander. So beginnt der Sexualakt.

Im Buch „Queer“ beschäftigt sich Josh L. Davis mit „Sex und Geschlecht in der Welt der Pflanzen und Tiere“. Wie er es sich im Vorwort erhofft, stellt „Queer“ so manches auf den Kopf, was einst in den Schulen gelehrt wurde. „Die Mehrheit der Tiere – und viele Pflanzen – da draußen leben höchstwahrscheinlich ein weit weniger heteronormatives Leben, als wir glauben“, schreibt der Wissenschaftsautor, der sich mit Biologie und Naturschutz auseinandersetzt.