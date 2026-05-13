Wissenschaft trifft Wirtshaus: "Pint of Science" bringt Forschung in Österreichs Bars

Von 18. bis 20. Mai 2026 wird in Österreich wieder auf die Wissenschaft angestoßen: Das internationale Festival Pint of Science lädt dazu ein, aktuelle Forschung abseits von Hörsälen und Konferenzräumen kennenzulernen: direkt in Bars, Pubs und Cafés. In Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Leoben präsentieren Forscherinnen und Forscher ihre Arbeit in kurzen, allgemein verständlichen Vorträgen und kommen mit dem Publikum ins Gespräch.

Das Konzept ist bewusst niederschwellig gehalten. Bei einem Getränk sollen komplexe Themen aus Medizin, Naturwissenschaften, Technik, Psychologie oder Klimaforschung verständlich erklärt und diskutiert werden. Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht, der direkte Austausch steht im Mittelpunkt. Ziel ist es, Wissenschaft greifbar zu machen und Berührungsängste abzubauen. Mit dem diesjährigen Motto „Ein Prost auf die Wissenschaft“ setzt Pint of Science erneut auf einen Mix aus Information, Diskussion und entspannter Atmosphäre.

Wachsender Zuspruch

Pint of Science ist ein internationales Format, das in zahlreichen Ländern weltweit stattfindet und auch in Österreich seit mehreren Jahren wachsenden Zuspruch findet. Organisiert wird das Festival von ehrenamtlichen Teams, meist selbst aus der Wissenschaft kommend. Das vollständige Programm mit den einzelnen Veranstaltungen und Locations ist online abrufbar, der Ticketverkauf läuft über die Website des Festivals.