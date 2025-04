Liebende Stiefeltern? "Diese Erwartungshaltung ist völlig absurd"

Sie widmen das Buch allen Stiefeltern. Wurde das böse „Aschenputtel-Image“ bereits korrigiert?

Torsten Geiling: Leider ist das noch nicht passiert und höchste Zeit. Denn viele Stiefeltern, vor allem Frauen, haben den Eindruck, gegen das negative Bild der Stiefmutter ankämpfen zu müssen. Das passiert oft, indem sie ein Überengagement an den Tag legen, weil sie unbedingt von ihrem Stiefkind gemocht werden wollen, um eben ja nicht in der Schublade der bösen Stiefmutter zu landen.

Ist das für das Kind nicht erst einmal positiv?

Geiling: Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, sich um eine gute Beziehung zum Kind zu bemühen. Oft geht es aber so weit, dass Stiefeltern ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen vernachlässigen. Das belastet auf Dauer nicht nur die Beziehung zum Stiefkind, sondern vor allem die Partnerschaft.

Jahns: Was ich interessant finde: In den Ursprungsformen der meisten Märchen waren es gar nicht die Stiefmütter, die sich den Kindern gegenüber schändlich verhalten haben, sondern die Mütter. Weil aber solche Muttergestalten nicht in das gesellschaftliche Idealbild der Mutter im 19. Jahrhundert passten, wurden die Mütter kurzerhand durch Stiefmütter ersetzt. Es ging also gar nicht darum, darzustellen, dass Stiefmütter böse sind, sondern nur darum, einen Ersatz zu finden, damit die Mütter nicht mehr böse sein mussten. Trotzdem hat die kaltherzige Märchen-Stiefmutter das gesellschaftliche Bild von Stiefeltern nachhaltig geprägt.