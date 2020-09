Österreichische Technologien helfen bei Virenjagd im Skigebiet

Fiebermessen bei Gästen

Damit die Gäste an viel besuchten Stationen, Liften oder Kassen genügend Abstand zueinanderhalten, hat das Unternehmen Feratel gemeinsam mit Swarm Analytics eine videobasierte Zutrittskontrolle namens „ferSwarm“ entwickelt. Sie erfasst die Anzahl der Personen in Echtzeit. Befinden sich zu viele Menschen an einer Station, zeigt ein Display am Eingang „Stopp“ an. Die Auswertung erfolgt datenschutzkonform.

Und auch Ischgl rüstet sich. Hier können sich etwa Gäste an den örtlichen Screeningstationen freiwillig testen lassen. Beim Check-in wird zudem eine Temperaturmessung durchgeführt.

Innovativer Maskenschal

Eine Innovation des Schweizer Start-ups Muntagnard, dessen primärer Fokus nachhaltig hergestellte Kleidung ist, will für den Alpin-Tourismus einen praktischen Maskenschal zum Schutz gegen Corona herstellen. Insbesondere für den Transport in Seilbahnen und in anderen geschlossenen Räumen soll der Schal zur Anwendung kommen. Er besteht aus dem thermoplastischen Kunststoff Polypropylen, aus zähen, synthetischen Polyamid-Fasern und aus Elasthan. Tests haben gezeigt, dass die Textil-Kombination den Schutz anderer Personen durch das Zurückhalten von Tröpfchen gewährleistet.