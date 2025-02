Nacktmulle: Zu Besuch beim hässlichsten Nachwuchs der Welt

In einer Welt voller Oberflächlichkeiten lebt es sich leichter unter der Erde. Jene, die regelmäßig auf der Rangliste der hässlichsten Tiere stehen, ziehen kilometerlange Tunnelsysteme in der ostafrikanischen Savanne vor. Oder in Röhren aus Glas im Halbdunkeln des Schönbrunner Wüstenhauses.

Dort werden sie nicht nach Äußerlichkeiten beurteilt, sondern für ihre Fähigkeiten bewundert. An diesem Donnerstagvormittag von einem älteren Herren mit Kameraobjektiv in der Größe eines menschlichen Säuglings.