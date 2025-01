Forscher rätseln, warum Männer doppelt so schnell gewachsen sind wie Frauen

Dass die Körpergröße der Menschen über die vergangenen Jahrhunderte stetig zugenommen hat, ist bekannt. Eine neue, internationale Analyse zeigt nun, dass nicht nur der Mensch an sich, sondern auch der Unterschied zwischen den Geschlechtern deutlich gewachsen ist.

Die Forscher rund um Studienautor Lewis Halsey von der University of Roehampton, England, verglichen das Wachstum in Dutzenden Ländern anhand von Daten der WHO mit den steigenden Lebensbedingungen, die im sogenannten HDI (Human Development Index) abgebildet werden. Dabei stellten sie fest, dass Männer im vergangenen Jahrhundert durchschnittlich doppelt so schnell an Körpergröße und Gewicht zulegten wie Frauen.