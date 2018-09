Lungenkrebstote: Möglicher Anstieg bei Frauen um 92 Prozent bis 2030

Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Österreich, jeder vierte Todesfall ist darauf zurückzuführen. Man geht davon aus, dass bis 2030 um 92 Prozent mehr Frauen an Lungenkrebs sterben. Grund dafür ist vor allem, dass immer mehr Frauen rauchen. Seit den 1970ern hat sich ihr Anteil von zehn auf 22 Prozent mehr als verdoppelt.

"Lungenkrebs ist noch immer die Krebsart, die weltweit die meisten Todesfälle verursacht. Der Großteil der Lungenkrebserkrankungen ist auf aktives oder passives Rauchen zurückzuführen," so Ian Banks, Co-Vorsitzender des Europäischen Krebs-Gipfels 2018 in Wien. In Österreich wurde 2015 bei 4.860 Menschen Lungenkrebs diagnostiziert, 3.889 sind an der Erkrankung gestorben. Waren bisher im Geschlechtervergleich mehr Männer betroffen, erwartet man für die nächsten Jahre einen starken Anstieg bei Frauen, bis 2030 rechnet man mit einer Zunahme von 110 Prozent bei den Erkrankungen und 92 Prozent mehr Todesfällen.