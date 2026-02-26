Familienplanung im Regenbogenzentrum: Zwei Frauen, ein Wunschkind

Der Gedanke aufzugeben, hat für Julia G. nicht existiert. Vier Inseminationen und zwei In-vitro-Fertilisationen hat es gebraucht, bis die 32-Jährige schwanger wurde. Im Mai vergangenen Jahres kam ihr Sohn mithilfe eines Spenders des Kinderwunschzentrums an der Wien auf die Welt. „Er war meine größte Sehnsucht. Und plötzlich war er da“, sagt sie.

Julia G.s Partnerin ist trans, dass die beiden überhaupt ein Kind haben dürfen, ist aufgrund einer Novelle des Fortpflanzungsmedizingesetzes 2015 möglich. Damals wurde die künstliche Befruchtung für lesbische Paare erlaubt.

Noch im selben Jahr hat das Kinderwunschzentrum an der Wien ein eigenes Regenbogenzentrum eröffnet. „Im queeren Bereich brauchen wir spezielles Wissen, wie stimuliere ich Personen, die in der Transition sind oder Testosteron einnehmen“, sagt dessen Leiterin Gudrun Langer. Mindestens genauso wichtig sei en der offene Umgang mit der Community und die Auseinandersetzung mit deren Themen. In den elf Jahren seit der Eröffnung hat das Regenbogenzentrum 1.300 lesbische Paare, Trans- und nicht-binäre Personen beim Kinderwunsch begleitet, 300 Babys sind auf die Welt gekommen.