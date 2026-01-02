Seit mindestens 2.500 Jahren befallen Herpesviren (HHV-6) die Menschen in Europa, fand die Wiener Anthropologin Meriam Guellil anhand von Skeletten aus der Eisenzeit, dem Mittelalter und von heute heraus. Sie verursachen bei Kindern ein Dreitagesfieber mit Hautausschlag. Danach bleiben die Viren im Körper und können den Erwachsenen dieselben Symptome plus Hirn- und Herzmuskelentzündungen bescheren. Die Studie ist im Fachjournal Science Advances erschienen.

Die Forscherin vom Department für Evolutionäre Anthropologie der Universität Wien untersuchte mit internationalen Kollegen das Erbgut von rund 4.000 menschlichen Skelettresten, die Archäologen in ganz Europa ausgegraben hatten. Die erste Betroffene, die sie aufspürten, war ein junges Mädchen, das vor 3.100 bis 2.600 Jahren in der Eisenzeit im heutigen Italien lebte, berichtet Guellil in einer Aussendung. Auch bei Knochenproben etwa aus dem mittelalterlichen England und frühen historischen Russland konnte sie das Erbgut der Humanen Herpesviren-6 nachweisen.