Giraffenbabys mit großen Flecken haben größere Überlebenschancen

Giraffenbabys erben das Muster ihrer Mütter. Hat diese eher runde Flecken, sind auch jene des Jungen ähnlich rund. Dies haben Forscher der Universitäten Zürich und Pennsylvania USA herausgefunden. Außerdem hängt das Leben der jungen Giraffen von ihrer Musterung ab.

Einzigartig und komplex

Die Fleckenmuster der Giraffen sind komplex und unterscheiden sich von Individuum zu Individuum. Sie verändern sich nicht mit dem Alter eines Tieres. Ihre Hautfarbe ist einheitlich dunkelgrau, die Flecken jedoch sind in Farbe und Form sehr unterschiedlich, wie die Forscher berichten.

Sie untersuchten dafür die Überlebensdaten von Masai-Giraffen und zahlreiche Fotos mit deren Flecken, wie die Universität Zürich in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Diese Formen reichen von fast rund mit sehr glatten Kanten bis hin zu elliptisch mit gezackten oder gelappten Kanten.

Weil sich die Flecken mit dem Alter nicht verändern, ließen sich die Tiere anhand ihrer einzigartigen Muster identifizieren, schreibt die Universität. Die Forschenden fanden dabei heraus, dass zwei von elf gemessenen Fleckenmerkmalen bei Müttern und Jungen signifikant ähnlich waren. Bei ihren Untersuchungen beobachteten sie, dass die Rundheit - also wie nah der Fleck an einen perfekten Kreis herankommt - und auch die Festigkeit - wie glatt und vollständig die Kanten sind - bei Mutter und Kind praktisch übereinstimmen.

Wichtig fürs Überleben

Aber nicht nur das fand die Doktorandin der Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften an der Uni Zürich, Monica Bond, zusammen mit Derek E. Lee von der Penn State University heraus. "Die Markierungen können Tiere vor Raubtieren schützen, sie helfen auch ihre Temperatur zu regulieren oder Familien zu erkennen", wird die Forschende zitiert.

So zeigt die Studie auch, dass neugeborene Giraffen mit größeren und unregelmäßig geformten Flecken in den ersten Lebensmonaten größere Überlebenschancen haben. Wahrscheinlich seien diese besser getarnt, schreiben die Forschenden. "Fleckenmuster beeinflussen das Überleben der Jugendlichen - und sie sind vererbbar", so Bond.

Aussagekräftige Ergebnisse

Dass Form, Anzahl, Fläche und Farbe der Flecken in Giraffenmustern vererbbar sind, hatte 1968 bereits Anne Innis Dagg, die erste Giraffenforscherin in Afrika, bewiesen. Ihre Analyse stamme aber aus einer Zoo-Population, schreibt die Uni. Für die aktuelle Studie wurden wilde Giraffen und moderne Bildgebungs- und Analysetechniken benutzt. Die Evolutionsbiologin hofft, dass andere Wissenschafter die gleichen Werkzeuge verwenden werden, um die Fellmuster von Säugetieren zu messen. So könne das Verständnis dafür verbessert werden, was diese Muster bedeuten und wie sie sich bei Wildtieren entwickelten.