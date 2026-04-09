Massage oder Yoga: Diesen Fehler sollten Sie davor vermeiden

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Ein Stück Traubenzucker vor der Schularbeit, ein Schokoriegel vor einem wichtigen Gespräch: Zucker ist für viele eine Art Soforthilfe. Er liefert schnelle Energie und hebt kurz die Stimmung. Bekannt ist das vor allem aus Stresssituationen. Bekommt der Körper Zucker, reagiert er mit mehr Cortisol, auch die Herzrate bleibt längere Zeit erhöht. In Momenten, in denen Leistung gefragt ist, kann das kurzfristig nützlich sein. Doch was passiert, wenn gar nicht Anspannung, sondern Entspannung gefragt ist? Wenn der Körper nicht hochfahren, sondern herunterkommen soll?

Weniger tief entspannt Dieser Frage ist ein Forschungsteam rund um den Neuropsychologen Jens Pruessner von der Universität Konstanz nachgegangen. Das erstaunliche Ergebnis: Der Konsum von Zucker nimmt Entspannung nicht einfach weg, aber er könnte dazu führen, dass diese körperlich weniger tief geht, als sie sich anfühlt. Pruessner bringt es auf eine knappe Formel: „Entspannungsübungen wirken nicht so gut bei vollem Magen.“ Für die Studie kamen 94 gesunde junge Erwachsene nüchtern ins Labor. Ein Teil bekam eine Glukoselösung, der andere Wasser. Danach erhielt die eine Hälfte eine zehnminütige standardisierte Schulter-Nacken-Massage, die andere Hälfte ruhte einfach nur. Währenddessen wurde laufend gemessen, wie Herz und Nervensystem reagierten. Die Forschenden wollten verstehen, wie der Körper auf Entspannung antwortet und ob Zucker dabei dazwischenfunkt.

Interner Taktgeber Im Zentrum steht hier das Zusammenspiel zweier Systeme, die im Körper ununterbrochen mitarbeiten, ohne dass wir viel davon merken: Der Sympathikus bringt uns in Aktivierung, der Parasympathikus hilft beim Herunterfahren. „Unser Herz hat einen internen Taktgeber, der bestimmt, wie schnell es schlägt. Dabei wirkt der Sympathikus in Stressmomenten stimulierend und aktivierend, während der Parasympathikus als sogenannte vagale Bremse den Herzschlag verlangsamt“, erklärt Maria Meier, Erstautorin der Studie. Das Faszinierende an den Ergebnissen: Alle Teilnehmenden gaben an, die Massage oder die Ruhephase als entspannend empfunden zu haben. Auch die Messungen zeigten Erholung: Die Entspannungstechniken aktivierten den Parasympathikus, unabhängig davon, ob zuvor Zucker aufgenommen worden war oder nicht. Die Massage wirkte dabei stärker als nur ein Ausruhen.