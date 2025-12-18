Zu dunkel gebackene Kekse sind ungesund

Angebrannte Chips, Würstel, die etwas zu lange auf dem Grill gelegen haben, oder Kekse, denen nur eine Farbnuance fehlt, um als verbrannt zu gelten – all das kennt man nur zu gut. Vor allem in der Weihnachtszeit. Hier lohnt es sich, einen Blick auf Acrylamid zu werfen, eine Substanz, die sich bei starker Hitzeeinwirkung bildet. Sie entsteht, wenn Zucker und die Aminosäure Asparagin stark erhitzt werden, etwa ab 120 Grad.

Dieser Vorgang gehört zur sogenannten Maillard-Reaktion, die wiederum für den guten Geschmack und die braune Farbe von Brot, Keksen oder auch Lebkuchen sorgt. Erstmals wurde Acrylamid im Jahr 2002 von schwedischen Forschern in erhitzten, stärkehaltigen Lebensmitteln nachgewiesen. Im menschlichen Körper wird Acrylamid zu Glycidamid umgewandelt, einer Verbindung, die im Verdacht steht, das Erbgut zu schädigen und Krebs zu verursachen, was laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Tierstudien nachgewiesen werden konnte.

Bei Menschen lägen zwar keine eindeutigen Belege für eine krebserregende Wirkung vor. Dennoch wurde Acrylamid von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft.