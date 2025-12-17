Wenn sich Weihnachten auf den Magen schlägt

Es beginnt meist ganz unschuldig: ein Keks hier, ein paar Käsespätzle dort, dazu vielleicht noch ein Glühwein – schließlich ist ja Advent. Doch während die Lichterketten überall funkeln, arbeitet unser Magen-Darmtrakt praktisch im Akkord. Und das, nun ja, nicht immer völlig klaglos.

Die Feiertage sind eben nicht nur ein Fest der Freude, sondern irgendwie auch ein kleiner Stresstest für das Verdauungssystem.

Da wäre zuerst der Reflux, dieser ungebetene Gast, der pünktlich nach dem Gansl auftaucht. Fett, Alkohol, Schokolade – die triumphale Dreifaltigkeit des Weihnachtsgeschmacks – sind für ihn gewissermaßen wie eine personalisierte Einladungskarte.

Kaum hat der Magen genug Druck aufgebaut, meldet sich schon das bekannte Brennen hinter dem Brustbein. Es wäre vielleicht manchmal klüger, anstelle des späten Raclette um Mitternacht einfach ein bisschen früher aufzuhören. Aber, na ja, wer schafft das schon in dieser gemütlichen Zeit?

Der Magen selbst reagiert ebenfalls ausgesprochen sensibel auf festliche Übertreibungen. Eine gereizte Schleimhaut ist an diesen Tagen wirklich keine Seltenheit. Zwischen Punsch, Kaffee und scharfen Gewürzen wundert es eigentlich kaum, dass eine Magenentzündung sich gelegentlich zu Wort meldet. Dabei würde eine einfache Suppe, ein wenig Ruhe und schluckwarmes Wasser der Magenschleimhaut ausgesprochen gefallen. Aber zu Weihnachten möchte nun wirklich kaum jemand an Haferbrei denken.

Der Darm wiederum sehnt sich nach dem, was in vielen Festmenüs – ganz leise und unauffällig – fehlt: Ballaststoffe. Während Keksteller und Käseplatten in vollem Glanz erstrahlen, wird das Gemüse eher verschämt in die zweite Reihe geschoben. Die Folge ist oft Verstopfung – ein wenig glamouröses, aber dennoch äußerst verbreitetes Problem nach den Feiertagen. Ein Apfel hier, ein paar Nüsse dort, etwas Vollkorn und ein großzügiges Glas Wasser am Morgen würden bereits erstaunlich viel verändern. Doch diese guten Helfer haben gegen Vanillekipferl meistens einen ziemlich schweren Stand.