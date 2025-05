Wie hormonelle Veränderungen im Lebenslauf die Zahngesundheit beeinflussen

Hormonrezeptoren gibt es in jedem Gewebe

Wichtig zu wissen: Hormone steuern sehr viele Abläufe im Körper. "Es gibt fast in jedem Gewebe Hormonrezeptoren, so auch in der Mundschleimhaut, in den Speicheldrüsen und sogar im Kiefergelenk", sagt die Gender-Expertin. Das Gewebe der Mundschleimhaut ist zudem höchst ähnlich jener der Vagina aufgebaut.

Es sind vor allem Entzündungen, die durch die hormonellen Veränderungen ausgelöst werden. In den mittleren Lebensjahren merken etwa viele Frauen, dass ihre Haut generell trockener wird, berichten aber auch von vaginaler Trockenheit. "Im Mund beobachten wir aufgrund der immer dünner werdenden Mundschleimhaut eine erhöhte Empfindlichkeit für mechanische und thermische Schäden", betont Bruckmann. "Sie berichten auch über geschmackliche Veränderungen dadurch. Frauen schmecken in der Perimenopause deutlich weniger süß."