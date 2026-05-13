Mel Gibson & Joe Rogan: Hype um Entwurmungsmittel bei Krebs

Es beginnt mit einer Erzählung in einem der reichweitenstärksten Podcasts der Welt. Anfang des Jahres 2025 war Schauspieler Mel Gibson zu Gast in der „Joe Rogan Experience“. Dort sprach er über Ivermectin und Fenbendazol – Mittel, die eigentlich gegen Parasiten (Würmer) eingesetzt werden – als angebliche Krebsbehandlung. Die Erzählung verbreitete sich rasch über mehrere Plattformen.

Dieses Phänomen hat nun ein Forschungsteam in einem Research Letter in JAMA Network Open beleuchtet. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob sich nach einer prominenten Empfehlung ein messbarer Anstieg von Verschreibungen beobachten lässt. Die Antwort lautet: ja.

Analyse von Verschreibungsdaten

Die Podcastfolge mit Joe Rogan und Mel Gibson erschien am 9. Jänner 2025. Laut den Studienautoren wurde sie über verschiedene Plattformen hinweg mehr als 60 Millionen Mal gesehen oder gehört.

Danach verglichen die Forschenden Verschreibungsdaten aus den ersten sieben Monaten 2025 mit denselben Monaten des Jahres 2024. Verwendet wurden anonymisierte elektronische Gesundheitsdaten aus einem großen US-Forschungsnetzwerk mit mehr als 68 Millionen Patientinnen und Patienten.

Gezählt wurde, wie oft Ivermectin gemeinsam mit einem Benzimidazol, also Entwurmungsmittel, am selben Tag verschrieben wurde. Das ist wichtig, weil exakt diese Kombination nach der prominenten Empfehlung Aufmerksamkeit bekam.

Das Ergebnis: Insgesamt verdoppelte sich die Verschreibungsrate nahezu. Bei Menschen mit einer Krebsdiagnose lag sie sogar mehr als zweieinhalb Mal so hoch wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Gefährliche Hoffnungen

Die Untersuchung ist zwar kein Beweis dafür, dass der Podcast allein diese Entwicklung verursacht hat, aber sie zeigt einen engen zeitlichen Zusammenhang: Vor der prominenten Empfehlung waren solche Kombinationsverschreibungen deutlich seltener, danach nahmen sie rasch zu.

Das ist insofern brisant, als sich Menschen mit Krebs oft in einer extrem verletzlichen Lage befinden. Wer Angst hat, wo es womöglich keine Heilung gibt oder wer sich vor Nebenwirkungen fürchtet, sucht nach Hoffnung. Medizinische Außenseiterversprechen setzen genau dort an: Sie klingen einfach, verfügbar, billig und werden oft mit persönlichen Erfolgsgeschichten aufgeladen.