Weinen erleichtert nicht immer: österreichische Studie überrascht

Nicht jede Träne wirkt gleich: Nach bewegenden Medieninhalten nahm negative Stimmung eher ab.

Der Auslöser ist entscheidend: Besonders belastend war Weinen bei Überforderung oder Einsamkeit.

Weinen entlastet nicht automatisch: Direkt nach dem Weinen fühlten sich viele Teilnehmende eher schlechter als besser.

Weinen gilt oft als Ventil für Gefühle, als Moment der Erleichterung nach innerem Druck. Doch im Alltag scheint das Bild deutlich komplexer zu sein.

Wer weint, fühlt sich danach nicht automatisch besser. Eine neue Studie aus Krems zeigt: Ob Tränen entlasten oder eher belasten, hängt stark davon ab, was sie ausgelöst hat. Vor allem bei Überforderung oder Einsamkeit blieb die Stimmung zunächst gedrückt. Anders war es, wenn Menschen wegen bewegender Medieninhalte weinten.

Wie man sich nach intensivem Weinen fühlt

Genau das haben Forschende der Karl Landsteiner Privatuniversität (KL Krems) untersucht – nicht im Labor, sondern im echten Leben.

106 Erwachsene wurden über vier Wochen begleitet und dokumentierten jede Episode emotionalen Weinens mit dem Smartphone: den Auslöser, die Dauer, die Intensität und ihre Stimmung direkt danach sowie nochmals nach 15, 30 und 60 Minuten.

Insgesamt wurden 315 Weinepisoden ausgewertet, die unmittelbar nach dem Auftreten gemeldet wurden. Das zentrale Ergebnis: Unmittelbar nach dem Weinen fühlten sich die Teilnehmenden im Schnitt nicht erleichtert, sondern eher belasteter.

Positive Gefühle waren geringer, negative stärker ausgeprägt. Je intensiver das Weinen war, desto deutlicher zeigte sich dieser Effekt.

Besonders ungünstig war das kurzfristige emotionale Profil, wenn Menschen aus Einsamkeit oder Überforderung weinten. In diesen Fällen blieb die Stimmung nach dem Weinen eher negativ.

Weinen bei Filmen und Serien

Anders sah es bei Tränen aus, die durch Filme, Serien oder andere bewegende Medieninhalte ausgelöst wurden: Hier nahm die negative Gefühlslage eher ab.

Ein Teil dieser Effekte klang relativ rasch wieder ab, andere waren noch bis zu einer Stunde später messbar. Am nächsten Tag ließen sich die Veränderungen aber nicht mehr nachweisen.