Weinen erleichtert nicht immer: österreichische Studie überrascht
Zusammenfassung
- Weinen führt nicht automatisch zu Erleichterung, sondern kann die Stimmung zunächst verschlechtern, besonders bei Überforderung oder Einsamkeit.
- Tränen nach bewegenden Medieninhalten wirken eher stimmungsaufhellend als solche aus belastenden Alltagssituationen.
- Die Wirkung des Weinens hängt stark vom Auslöser ab und ist Teil eines komplexen Gefühlsprozesses, wie eine alltagsnahe Studie zeigt.
Wer weint, fühlt sich danach nicht automatisch besser. Eine neue Studie aus Krems zeigt: Ob Tränen entlasten oder eher belasten, hängt stark davon ab, was sie ausgelöst hat. Vor allem bei Überforderung oder Einsamkeit blieb die Stimmung zunächst gedrückt. Anders war es, wenn Menschen wegen bewegender Medieninhalte weinten.
Weinen gilt oft als Ventil für Gefühle, als Moment der Erleichterung nach innerem Druck. Doch im Alltag scheint das Bild deutlich komplexer zu sein.
- Weinen entlastet nicht automatisch: Direkt nach dem Weinen fühlten sich viele Teilnehmende eher schlechter als besser.
- Der Auslöser ist entscheidend: Besonders belastend war Weinen bei Überforderung oder Einsamkeit.
- Nicht jede Träne wirkt gleich: Nach bewegenden Medieninhalten nahm negative Stimmung eher ab.
Wie man sich nach intensivem Weinen fühlt
Genau das haben Forschende der Karl Landsteiner Privatuniversität (KL Krems) untersucht – nicht im Labor, sondern im echten Leben.
106 Erwachsene wurden über vier Wochen begleitet und dokumentierten jede Episode emotionalen Weinens mit dem Smartphone: den Auslöser, die Dauer, die Intensität und ihre Stimmung direkt danach sowie nochmals nach 15, 30 und 60 Minuten.
Insgesamt wurden 315 Weinepisoden ausgewertet, die unmittelbar nach dem Auftreten gemeldet wurden. Das zentrale Ergebnis: Unmittelbar nach dem Weinen fühlten sich die Teilnehmenden im Schnitt nicht erleichtert, sondern eher belasteter.
Positive Gefühle waren geringer, negative stärker ausgeprägt. Je intensiver das Weinen war, desto deutlicher zeigte sich dieser Effekt.
Besonders ungünstig war das kurzfristige emotionale Profil, wenn Menschen aus Einsamkeit oder Überforderung weinten. In diesen Fällen blieb die Stimmung nach dem Weinen eher negativ.
Weinen bei Filmen und Serien
Anders sah es bei Tränen aus, die durch Filme, Serien oder andere bewegende Medieninhalte ausgelöst wurden: Hier nahm die negative Gefühlslage eher ab.
Ein Teil dieser Effekte klang relativ rasch wieder ab, andere waren noch bis zu einer Stunde später messbar. Am nächsten Tag ließen sich die Veränderungen aber nicht mehr nachweisen.
„Unser Ziel war es, Weinen dort zu untersuchen, wo und wann es tatsächlich passiert – im Alltag“, sagt Studienleiter Stefan Stieger von der KL Krems. Mithilfe von Smartphones habe man Weinepisoden in Echtzeit erfassen und die emotionale Lage in der Stunde danach genauer beobachten können als mit rückblickenden Fragebögen oder Laborexperimenten.
Frauen und Männer weinen anders
Auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern wurden sichtbar: Frauen weinten in der Studie häufiger, länger und intensiver. Zudem unterschieden sich die Auslöser. Einsamkeit spielte bei Frauen häufiger eine Rolle, während Männer öfter aus Hilflosigkeit oder als Reaktion auf Medieninhalte weinten.
Damit wird eine weit verbreitete Annahme zurechtgerückt: Dass Weinen alles „löst“. „Die Studie zeigt, dass Weinen nicht als automatische Form emotionaler Erleichterung verstanden werden sollte“, sagt Hannah Graf MSc, Senior-Koautorin der Studie. „Seine emotionalen Auswirkungen scheinen stark vom jeweiligen Kontext abzuhängen.“
Die Untersuchung ist auch deshalb bemerkenswert, weil sie nicht nur auf Erinnerungen im Nachhinein beruht. Stattdessen wurden Weinepisoden möglichst nah am tatsächlichen Erleben erfasst. Das macht die Daten lebensnäher als viele frühere Studien zum Thema.
Die Studie zeigt kurzfristige Veränderungen der Stimmung nach dem Weinen. Sie beweist aber nicht, dass Weinen grundsätzlich schadet oder langfristig nichts bringt. Eher legt sie nahe: Tränen sind kein automatisches Ventil – ihre Wirkung hängt stark davon ab, warum ein Mensch weint. Somit ist Weinen Teil eines komplexeren Gefühlsprozesses.
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