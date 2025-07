Wechseljahre im Wandel

Vor Kurzem berichtete DER SPIEGEL in einer Coverstory über die Wechseljahre. Bücher zu diesem Thema erklimmen die Bestsellerlisten, betroffene Frauen gründen zunehmend Selbsthilfegruppen. Die Menopause ist ein gesellschaftliches Thema geworden. Viele Frauen wollen die durch Beschwerden verlorenen Lebensjahre nicht mehr hinnehmen. Dennoch fühlt sich laut einer Umfrage jede dritte Frau schlecht über die Wechseljahre informiert. Bei Therapieoptionen kritisieren sogar 50 Prozent die Beratungsqualität (Stute P et al. Arch Gynecol Obstet 2022; 306(2): 513–521). Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob Universitäten, in denen das Fach gynäkologische Endokrinologie ums Überleben kämpft, Forschung und Ausbildung zu diesen Themen noch ausreichend gewährleisten. Ein Blick auf die Verschreibungsraten zeigt: Die Lebensqualität von Frauen in der Lebensmitte ließe sich deutlich verbessern. Die Verordnung von Psychopharmaka verdoppelt sich im Klimakterium (Sator, Wien Klin Wochenschr. 21;111(10):40).

Antihypertensiva, Schmerzmittel gegen Gelenks- und Weichteilschmerzen werden häufiger verschrieben. Diese Beispiele zeigen, welchen Einfluss die Geschlechtshormone der Eierstöcke – die um die Menopause weniger oder gar nicht mehr produziert werden – auf viele Organsysteme haben.