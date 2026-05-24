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Erfüllt leben

Was Menschen wirklich glücklich macht

Trotz Wohlstand und Stabilität fällt Österreich im World Happiness Report 2026 auf Platz 19. Die Daten zeigen: Entscheidend für Zufriedenheit sind soziale Sicherheit, Vertrauen, Gesundheit und ein bewusster Umgang mit der digitalen Welt – und nicht allein wirtschaftliche Stärke.
24.05.2026, 05:45

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Österreich gehört weiterhin zu den wohlhabenden und politisch stabilen Ländern Europas. Doch im neuen World Happiness Report 2026 reicht es nur noch für Platz 19. An der Spitze steht erneut Finnland, gefolgt von Island und Dänemark. Deutschland landet auf Rang 17, Kosovo auf Rang 16 – und damit sowohl vor Österreich als auch Deutschland.  Das Ranking stellt somit vertraute Vorstellungen infrage: Offenbar sind es nicht automatisch die wirtschaftlich stärksten oder politisch einflussreichsten Länder, in denen Menschen ihr Leben am besten bewerten. Insgesamt nennt  der Bericht fünf Faktoren, die besonders stark mit Glück verbunden sind:

  • soziale Sicherheit
  • Vertrauen,
  • Gesundheit,
  • gerechter Wohlstand,
  • Nähe zur Natur und
  • ein maßvoller Umgang mit Social Media.

Während weltweit mehr Länder Zugewinne bei der Lebenszufriedenheit verzeichnen, sind viele westliche Industriestaaten heute unzufriedener als vor 15 oder 20 Jahren. Besonders auffällig: Junge Menschen in Westeuropa und englischsprachigen Ländern fühlen sich schlechter. Der Report widmet sich in mehreren Kapiteln dem Zusammenhang zwischen digitaler Lebenswelt und seelischem Gleichgewicht. Intensive Social-Media-Nutzung geht in vielen Ländern mit niedrigerem Wohlbefinden einher, und das  vor allem bei Mädchen. Die Daten aus der OECD-PISA-Erhebung zeigen: Bei geringer Nutzung ist die Lebenszufriedenheit am höchsten, bei sehr intensiver Nutzung kippt sie ins Negative.

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Glück – ein emotionaler Moment

„Die Fähigkeit, Glück zu empfinden, ist grundsätzlich bei allen Menschen angelegt“, erklärt die Sinnforscherin Tatjana Schnell. Glück  sei demnach ein kurzfristiges emotionales Erleben, das durch positive Gefühlszustände gekennzeichnet ist. Im Gegensatz dazu steht  Lebenszufriedenheit, die eher einer langfristigen Einstellung gleicht. Glück wiederum kann  spontan auftreten oder eine  Reaktion auf innere oder äußere Ereignisse sein. 
Diese Unterscheidung  ist entscheidend für das Verständnis des Reports: Selbst wenn ein Land stabile Strukturen, gute Versorgung und wirtschaftliche Stärke bietet, garantiert das noch keine Glücksmomente. Schnell dazu: „Wir erleben vor allem dann Glück, wenn wir einen Grund dafür haben, wenn  es Beziehungen, Erlebnisse oder Orte gibt, die wir wertschätzen.“ Somit   treffen die psychologischen Einsichten direkt den Kern der internationalen Daten. 


Wertvolles zu schätzen wissen

Der World Happiness Report 2026 stellt nicht nur eine Rangliste dar, sondern weist auf Faktoren hin, die mit einem hohen Maß an Zufriedenheit korrelieren. Dazu zählen unter anderem soziale Sicherheit, gerechte Verteilung von Wohlstand und Vertrauen in gesellschaftliche Strukturen. Auch individuelle Aspekte wie die Wahrnehmung und Pflege positiver Erfahrungen sowie die Reduzierung von Stress, digitalem Vergleichsdruck und Perfektionsstreben werden als relevant betrachtet.
Bemerkenswert ist deshalb umso mehr: Länder mit weniger Ungleichheit und hohem Vertrauen und Nähe zur Natur schneiden oft besser ab, und zwar  nicht allein wegen der objektiven Bedingungen, sondern auch, weil Menschen diese Bedingungen als wertvoll erleben. 
Laut der Sinnforscherin kommt es schließlich zu einem großen Teil darauf an, welche Perspektive  man einnimmt. Heißt: Wer also nur nach dem Schlechten sucht, wird es auch finden. Wer aber offen ist für das, was schön oder gut ist, erlebt eher Momente von Glück. 

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