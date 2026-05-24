Was Menschen wirklich glücklich macht

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Österreich gehört weiterhin zu den wohlhabenden und politisch stabilen Ländern Europas. Doch im neuen World Happiness Report 2026 reicht es nur noch für Platz 19. An der Spitze steht erneut Finnland, gefolgt von Island und Dänemark. Deutschland landet auf Rang 17, Kosovo auf Rang 16 – und damit sowohl vor Österreich als auch Deutschland. Das Ranking stellt somit vertraute Vorstellungen infrage: Offenbar sind es nicht automatisch die wirtschaftlich stärksten oder politisch einflussreichsten Länder, in denen Menschen ihr Leben am besten bewerten. Insgesamt nennt der Bericht fünf Faktoren, die besonders stark mit Glück verbunden sind: soziale Sicherheit

Vertrauen,

Gesundheit,

gerechter Wohlstand,

Nähe zur Natur und

ein maßvoller Umgang mit Social Media. Während weltweit mehr Länder Zugewinne bei der Lebenszufriedenheit verzeichnen, sind viele westliche Industriestaaten heute unzufriedener als vor 15 oder 20 Jahren. Besonders auffällig: Junge Menschen in Westeuropa und englischsprachigen Ländern fühlen sich schlechter. Der Report widmet sich in mehreren Kapiteln dem Zusammenhang zwischen digitaler Lebenswelt und seelischem Gleichgewicht. Intensive Social-Media-Nutzung geht in vielen Ländern mit niedrigerem Wohlbefinden einher, und das vor allem bei Mädchen. Die Daten aus der OECD-PISA-Erhebung zeigen: Bei geringer Nutzung ist die Lebenszufriedenheit am höchsten, bei sehr intensiver Nutzung kippt sie ins Negative.

Glück – ein emotionaler Moment „Die Fähigkeit, Glück zu empfinden, ist grundsätzlich bei allen Menschen angelegt“, erklärt die Sinnforscherin Tatjana Schnell. Glück sei demnach ein kurzfristiges emotionales Erleben, das durch positive Gefühlszustände gekennzeichnet ist. Im Gegensatz dazu steht Lebenszufriedenheit, die eher einer langfristigen Einstellung gleicht. Glück wiederum kann spontan auftreten oder eine Reaktion auf innere oder äußere Ereignisse sein.

Diese Unterscheidung ist entscheidend für das Verständnis des Reports: Selbst wenn ein Land stabile Strukturen, gute Versorgung und wirtschaftliche Stärke bietet, garantiert das noch keine Glücksmomente. Schnell dazu: „Wir erleben vor allem dann Glück, wenn wir einen Grund dafür haben, wenn es Beziehungen, Erlebnisse oder Orte gibt, die wir wertschätzen.“ Somit treffen die psychologischen Einsichten direkt den Kern der internationalen Daten.