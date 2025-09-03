Angst vor schlimmer Diagnose: Warum so viele nicht zur Vorsorge gehen

Werden Krebs, Diabetes oder Herzkrankheiten früh eraknnt, sind die Heilungschancen oft deutlich besser. Trotzdem bleiben viele Menschen Check-ups, Früherkennungsprogrammen oder ärztlichen Untersuchungen fern – obwohl diese oft kassenfinanziert sind. Forschende des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin haben nun eine überraschende Erklärung dafür gefunden: Rund ein Drittel der Menschen möchte schlichtweg nicht wissen, ob sie krank sind. "Manche entscheiden sich bewusst für Nichtwissen. Dieses Phänomen kennen wir auch aus anderen Lebensbereichen – es kann sehr unterschiedliche Gründe haben", sagt Ralph Hertwig, Direktor am Max-Planck-Institut und Mitautor der Studie.

Weltweite Metaanlyse Für ihre Untersuchung werteten die Forschenden Daten aus 92 internationalen Studien mit insgesamt 564.497 Teilnehmenden aus 25 Ländern aus. Ziel war es, die Verbreitung von Informationsvermeidung im medizinischen Bereich zu erfassen und die Beweggründe besser zu verstehen. Untersucht wurden unter anderem Erkrankungen wie Alzheimer, Chorea Huntington, HIV/Aids, Krebs und Diabetes. Als Informationsvermeidung definierten die Autorinnen und Autoren jedes Verhalten, das darauf abzielt, unerwünschte medizinische Informationen zu verhindern oder hinauszuzögern – etwa Arzttermine nicht wahrzunehmen, Tests zu vermeiden oder Befunde bewusst nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß Das Ergebnis: Fast ein Drittel der Teilnehmenden neigt dazu, medizinische Informationen zu meiden. Besonders hoch ist die Quote bei unheilbaren Krankheiten: 41 Prozent bei Alzheimer, 40 Prozent bei Huntington. Bei behandelbaren Erkrankungen liegt der Anteil niedriger, aber immer noch auf bemerkenswert hohem Niveau: 32 Prozent bei HIV, 29 Prozent bei Krebs und 24 Prozent bei Diabetes. Ebenfalls bemerkenswert sind die Gründe für das Vermeidungsverhalten, so die Forschenden. Insgesamt kristallisierten sich 16 Faktoren heraus, die dies beeinflussen. Geschlecht oder Herkunft spielten dabei keine Rolle. Entscheidender waren: kognitive Überforderung: etwa durch die Komplexität einer Krebserkrankung

geringes Gefühl der Selbstwirksamkeit: der Eindruck, die eigene Gesundheit nicht aktiv steuern zu können

Angst vor Stigmatisierung: etwa nach einem positiven HIV-Test

mangelndes Vertrauen ins Gesundheitssystem: und damit Zweifel an einer guten Behandlung