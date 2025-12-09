Neue Selbsthilfegruppe für Vitiligo in Wien

Rund 100.000 Menschen in Österreich leben mit Vitiligo – einer chronischen Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem die pigmentbildenden Zellen, die Melanozyten, zerstört. Dadurch verliert die Haut in bestimmten Bereichen ihre natürliche Färbung und es entstehen weiße Flecken. Mit der neu gegründeten „Vitiligo Hilfe Österreich“ gibt es nun erstmals wieder eine aktive Selbsthilfegruppe speziell für Betroffene und ihre Angehörigen. Initiiert wurde der Verein von der Wienerin Annette-Marie Hofians, selbst an Vitiligo erkrankt.

Ausgangspunkt für die Vereinsgründung war ihre persönliche Geschichte. "Mit Anfang 20 hatte ich plötzlich einen weißen Fleck am Mundwinkel. Ich dachte, ich könnte ihn einfach wegputzen.“ Erst später, durch einen TV-Bericht erfuhr die Wienerin von Vitiligo und erkannte darin ihre Erkrankung. "Trotz der Diagnose war es eine lange Zeit sehr belastend für mich. Ein Kollege hat mich etwa gefragt, ob die Flecken auf meiner Haut ansteckend sind. Außerdem gab es immer wieder blöde Blicke und Getuschel, besonders im Sommer, als ich mit T-Shirt unterwegs war.“ Psychische Belastung meist größer als die medizinische Diese Erfahrungen sind typisch, sagt Christian Posch, Vorstand der Dermatologischen Abteilung der Kliniken Hietzing und Landstraße: „Die psychosoziale Belastung ist bei Vitiligo meist größer als die medizinische.“ Zwar verursachen die Hautveränderungen weder Schmerzen noch Juckreiz, doch die hohe Sichtbarkeit – vor allem im Gesicht – führe häufig zu Stigmatisierung. „Immer wieder glauben Menschen, dass Vitiligo ansteckend sei oder von unzureichender Hygiene kommt."