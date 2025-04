Von Vitamin A gibt es zwei Hauptformen: Retinol als vorgeformtes Vitamin A, das hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln wie Leber, Fisch, Eiern und Milchprodukten vorkommt. Und Carotin, insbesondere Beta-Carotin, eine pflanzliche Vorstufe von Vitamin A, die zur Gruppe der Carotinoide gehört. Das sind natürliche Farbstoffe, die vielen Obst- und Gemüsesorten ihre gelbe, orange oder rote Farbe verleihen. Beta-Carotin wird im Körper in Vitamin A umgewandelt, allerdings nur in dem Maße, wie es benötigt wird, was eine Überdosierung nahezu ausschließt.

Die Forschenden vom Imperial College London haben für ihre Untersuchung Daten von rund 150.000 Menschen aus der britischen UK Biobank ausgewertet. Sie kombinierten drei unterschiedliche Forschungsansätze, um möglichst verlässliche Ergebnisse zu erhalten – eine sogenannte Evidenztriangulation.