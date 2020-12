Vier Löwen im Zoo von Barcelona auf Corona positiv getestet

Der Zoo im spanischen Barcelona meldet die Infektion von vier Löwen mit dem Coronavirus. Dies sei der zweite bekannte Fall, in dem sich Großkatzen angesteckt hätten. Auch bei zwei Mitarbeitern des Zoos seien die Tests positiv ausgefallen.

Die Tiere hätten in dem für Besucher geöffneten Zoo keinen Kontakt zu anderen Tieren gehabt. Das Veterinäramt in Barcelona kontaktierte den Bronx Zoo in New York, in dem im April der erste Fall einer infizierten Großkatze bekannt wurde.

Unlängst waren in Deutschland zwei erkrankte Haustiere gemeldet worden: Es handelte sich um eine Katze aus Frankfurt und einen Hund aus München. Weltweit wurden laut der Weltorganisation für Tiergesundheit rund 70 Infektionen bei Haustieren nachgewiesen.

Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass Menschen Tiere mit dem Virus anstecken können - auf den umgekehrten Fall gebe es bisher aber keine Hinweise.