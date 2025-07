Neue Studie zu Verstopfung: Welche Ernährung dagegen hilft

Chronische Verstopfung ist ein weit verbreitetes Problem, das mit dem Alter zunimmt. US-Wissenschaftler verglichen in ihrer aktuellen Untersuchung fünf verschiedene Ernährungsformen und deren Einfluss auf das Risiko, an chronischer Verstopfung zu erkranken. Insgesamt wurden mehr als 96.000 Erwachsene mittleren und höheren Alters über mehrere Jahre hinweg beobachtet. Das Ergebnis: Menschen, die sich mediterran oder pflanzlich ernährten, litten seltener an Verstopfung.

„Chronische Verstopfung betrifft Millionen von Menschen und kann die Lebensqualität der Patienten erheblich beeinträchtigen“, erklärt der leitende Studienautor Kyle Staller von der Abteilung für Gastroenterologie am Massachusetts General Hospital. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestimmte gesunde Ernährungsweisen mit zunehmendem Alter unserem Darm über die bekannten kardiovaskulären Vorteile hinaus Vorteile bringen können.“