Hemmt vegetarische Ernährung das Wachstum von Kleinkindern?

Mit dem weltweiten Trend zu pflanzenbasierter Ernährung stellt sich vielen Eltern und Kinderärzten eine zentrale Frage: Kann eine vegane oder vegetarische Ernährung das rasante Wachstum von Säuglingen in den ersten beiden Lebensjahren ausreichend unterstützen?

Eine groß angelegte Studie der israelischen Ben-Gurion-Universität des Negev (BGU) in Zusammenarbeit mit der Ernährungsabteilung des israelischen Gesundheitsministeriums liefert nun eine beruhigende Antwort: Ja, das ist möglich. Die Untersuchung, die kürzlich im Fachjournal JAMA Network Open veröffentlicht wurde, zeigt, dass Kinder mit veganer und vegetarischer Ernährung bis zum Alter von zwei Jahren nahezu identische Wachstumskurven aufweisen wie Kinder, die omnivor ernährt werden, also auch Fleisch bzw. allgemein tierische Produkte essen.

Analysiert wurden Gesundheitsdaten aus einem Zeitraum von zehn Jahren (2014 bis 2023), die vom israelischen Gesundheitsministerium erhoben wurden. Das Register erfasst rund 70 Prozent aller Kinder im Land. Insgesamt flossen Daten von knapp 1,2 Millionen Säuglingen in die Auswertung ein.