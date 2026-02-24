Ein Impfstoff, der den Menschen vor Viren ebenso schützt wie vor Bakterien und Allergenen: Nach einem derart universell wirksamen Präparat wird in der Medizin schon lange gesucht.

In einer neuen Studie haben Forscherinnen und Forscher der renommierten Uni Stanford nun eine solche Impfstoffformel entwickelt. Tests an Mäusen verliefen vielversprechend.

Der Impfstoff könne als Nasenspray verabreicht werden und biete mehrere Monate lang einen umfassenden Schutz für die Lunge, heißt es in einer Aussendung. In der Untersuchung konnte die Gruppe zeigen, dass geimpfte Mäuse gegen SARS-CoV-2 und andere Coronaviren, die Bakterien Staphylococcus aureus und Acinetobacter baumannii, zwei gängige Krankenhauskeime, sowie Hausstaubmilben, ein häufiges Allergen, geschützt waren.

Aktuelle Impfstoffe: Gezielte Erkennung bestimmter Antigene

Tatsächlich unterscheidet sich der Impfstoff grundlegend von derzeit verwendeten Präparaten. Seit den 1790er Jahren, als der englische Arzt Edward Jenner die "Impfung" mit Kuhpocken zum Schutz vor Pocken einführte, beruhen alle Impfstoffe auf demselben Grundprinzip: der gezielten Erkennung bestimmter Antigene.

Das heißt, der Impfstoff ahmt einen charakteristischen Bestandteil des Erregers nach, um das Immunsystem darauf vorzubereiten, den echten Erreger zu erkennen und schnell darauf zu reagieren. Antigenspezifische Impfstoffe versagen jedoch, wenn ein Erreger mutiert oder neue Erreger auftreten. Deswegen gibt es jedes Jahr angepasste Impfstoffe gegen Covid-19 und einen neuen Grippeimpfstoff.

Die meisten Versuche, einen universellen Impfstoff zu entwickeln, verfolgten bisher das Ziel, eine Immunität gegen eine Virusfamilie auszulösen – beispielsweise gegen alle Coronaviren oder Grippeviren. In der Regel durch Nachahmung von Virusteilen, die sich sehr lange Zeit kaum verändert haben.

Ein wirklich universeller Impfstoff, der gegen verschiedene Krankheitserreger wirkt, war bisher eher "eine utopische Idee", schreibt das Stanford-Team. "Wir fanden diese Idee interessant, weil sie ein bisschen absurd klang", so der Mikrobiologe und Immunologe Bali Pulendran.