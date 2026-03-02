Training durchhalten: Wie ich meinen Schweinehund besiege

Von Maik Henschke Zwei Drittel der Österreicher wollen laut Umfrage fitter sein, doch jeder Dritte bewegt sich weniger als fünf Stunden pro Woche. Nur 60 Prozent fühlen sich leistungsfähig. Zum Jahreswechsel nehmen sich deshalb viele vor, mehr für den Körper und die Fitness zu tun. Im Jänner sind die Sportstudios rammelvoll, in den Wochen danach kann man zusehen, wie sie sich allmählich wieder leeren, weil bei den guten Vorsätzen die Luft raus ist. Wie schafft man es, die geplante Sportroutine durchzuhalten? Wie lässt sich das Training mit Job und Familie unter einen Hut bringen? Sportwissenschaftler: 10 Minuten genügen Schon zehn Minuten täglich genügen, sagt Sportwissenschaftler Stephan Geisler. Er verrät, was es dafür braucht, wie man durch Fitness schweren Krankheiten vorbeugt und gesund alt werden kann.

Warum geben so viele Menschen schon im Februar ihre sportlichen Vorsätze wieder auf?

Geisler: Ich beobachte, dass die Leute mit zu hohen Erwartungen einsteigen und sich keine Zeit geben. Nach dem Motto „In den nächsten zwei, drei Wochen müssen aber die Pfunde purzeln oder die Muskeln wachsen“. Das ist die falsche Einstellung. Wenn ich etwas abnehmen oder sportlicher aussehen möchte, dann ist das eine Langzeitaufgabe ohne Abkürzungen. Dranbleiben gelingt am besten durch Routinen, über die ich gar nicht mehr nachdenke, wie beim Zähneputzen. Wie finde ich heraus, welches Training zu mir passt?

Ich muss mir im Klaren darüber sein, was ich überhaupt erreichen möchte. Wenn das Ziel ist, etwas für meine Gesundheit zu tun oder den Körper zu formen, dann ist Fitnesstraining optimal. Denn es ist sehr zeiteffizient. Letztlich ist jede Form der Bewegung aber positiv für den Körper und hilft gegen den riesigen Bewegungsmangel. Auch das Treppensteigen im Alltag oder die Fahrradfahrt zur Arbeit. Da hilft nur: Ausprobieren, was einem Spaß macht.

Mini-Gym braucht kaum Platz Wie kann eine gesunde Sportroutine zu Hause aussehen?

Meine Frau hat sich im Schlafzimmer eine kleine Fitnessecke mit einer Matte und kleinen Hanteln eingerichtet und schaut dabei Videos. Ich persönlich habe ein Hantel-Set, das sich am Griff von 5 bis 30 Kilo verstellen lässt. Es braucht nicht mehr als vielleicht zwei Quadratmeter Platz und ein paar Dinge wie Therabänder, die Widerstand leisten. Und das Know-how. Woher bekomme ich das?

Da wir nicht in einer idealen Welt leben, in der alle Leute wissen, wie man sich fit hält, und man das Kindern schon in der Schule beibringt, sind Videoportale wie Youtube durchaus praktisch. Sie können Ansporn geben und zeigen, wie es geht. Als „Der Fitnessprofessor“ vermitteln Sie selbst Online-Trainingstipps in Videoform. Sind solche Übungen am Bildschirm immer sinnvoll?

Es darf einen nicht überfordern, sondern muss für meinen Körper, meine Fitness und meine Ziele passen. Bei gesunden Menschen sehe ich das unkritisch. Da ist es besser, sich am Bildschirm zu bewegen, auch wenn es nicht perfekt ausgeführt ist, als nur auf der Couch zu sitzen. Habe ich aber etwa gesundheitliche Probleme, wie Herzschwäche, Kreuzbandriss oder Bandscheibenvorfall, sollte ich das vorher abklären. Ob mit Physiotherapeut, Ärztin oder auch dem versierten Trainer im Fitnessstudio.