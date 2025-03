5 praktische Tipps bei plötzlichen Rückenschmerzen

Vier von fünf Menschen leiden im Lauf ihres Lebens an Rückenschmerzen. Treten sie plötzlich, also akut, auf, sind sie meist nichts Ernstes und haben eine gute Prognose, sagt Bernd Kladny, Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie an der deutschen Fachklinik Herzogenaurach. „Erfahrungsgemäß bilden sich ein Hexenschuss oder andere funktionelle Kreuzschmerzen meist von selbst zurück. Bewegung ist hilfreich dabei.“

Trotz des natürlichen Impulses, den Rücken zu schonen, empfehlen Experten moderate Aktivität – sie kann Schmerzen lindern und Verspannungen lösen. „Rückenschmerzen sind kein Grund zur Ruhe – im Gegenteil: Bewegung ist oft der beste Weg zur Linderung“, sagt Kladny. „Schon kleine Anpassungen im Alltag können helfen, Beschwerden zu vermeiden und langfristig einen starken, schmerzfreien Rücken zu erhalten.“

Eine schwache Rumpfmuskulatur, oft durch langes Sitzen oder Fehlhaltungen begünstigt, ist eine häufige Ursache für Kreuzschmerzen. Regelmäßige Bewegung hilft, Beschwerden vorzubeugen und den Rücken langfristig stark und schmerzfrei zu halten.