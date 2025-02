Gefahr in Beautymasken: Schwermetalle in Tonerde entdeckt

Die Tonerde wird aus Lössboden gewonnen und ist reich an Stoffen wie Magnesium, Kalzium, Eisen, Kieselsäure oder Kupfer. Auch wenn Tonerdemasken relativ kurz auf der Haut verbleiben, sollten sie frei von Substanzen sein, die Gesundheit und Umwelt belasten, fordern die Konsumentenschützerinnen und -schützer. Für den Test wurden 25 handelsübliche Produkte auf die Schwermetalle Arsen, Antimon, Blei, Cadmium, Chrom, Nickel und Quecksilber untersucht.

"In 22 Produkten stecken so viele Schwermetalle, dass wir sie nicht empfehlen können." Kosmetische Tonerdemasken sollen die Haut beispielsweise von Talg befreien und Unreinheiten beseitigen. Wissenschaftlich erwiesen scheint eine austrocknende, reinigende und leicht antibakterielle Wirkung.

Nur drei gute Produkte

Das Ergebnis macht wenig Lust auf die kosmetische Behandlung: Empfehlenswert sind laut VKI nur drei gute Produkte. 15 Tonerdemasken schnitten weniger, sieben nicht zufriedenstellend ab.

Keine einzige Tonerdemaske im Test war frei von Schwermetallen. Auch in den beiden bestbewerteten Produkten, der Befreienden Peeling Maske von Dermasel und der Anti-Stress-Maske Heilerde mit Goldkamille von Luvos, seien geringe Mengen von Arsen und Blei beziehungsweise Chrom und Nickel nachweisbar gewesen, allerdings in so niedrigen Konzentrationen, dass davon keine Gefahr für die Gesundheit ausgehe. Beide Masken gehörten zu den günstigsten im Test.

Ebenfalls noch mit gut schnitt die Ebenmäßiger Teint Weiße Tonerde Maske von Bi Care ab, das günstigste untersuchte Produkt. Allerdings wird in dieser Tonerde der Orientierungswert für Arsen überschritten, so der VKI.