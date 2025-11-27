Tattootinte könnte verändern, wie der Körper auf Impfungen reagiert

Wie eine Schweizer Studie zeigt, verändert Tattootinte, wie der Körper auf Impfungen reagiert. Für die Studie verpasste das Forschungsteam um Santiago Gonzalez von der Università della Svizzera italiana (USI) rund 40 Mäusen Fußtattoos in schwarzer, roter oder grüner Farbe. Daraufhin beobachteten sie mit Mikroskopen, wie sich die Tattootinte in den Mäusen ausbreitete, berichtete die sda am Donnerstag über die in der Fachzeitschrift Pnas veröffentlichten Resultate.

Dabei zeigten sie, dass die Tinte nach dem Tätowieren rasch über Lymphbahnen der Mäuse transportiert wird und sich innerhalb weniger Stunden in großen Mengen in Lymphknoten ansammelt. Dort wird sie von Bestandteilen des Immunsystems, den sogenannten Makrophagen, aufgenommen. Diese Aufnahme löst eine Entzündungsreaktion in zwei Phasen aus, wie die USI in einer Mitteilung zur Studie erklärte: eine akute Phase, die etwa zwei Tage nach dem Tätowieren anhält, gefolgt von einer chronischen Phase, die über Jahre bestehen kann. Abbauen können die Makrophagen die Tinte laut Studie nicht. Die Tinte bleibt in den Lymphknoten eingeschlossen, was zu einem kontinuierlichen Kreislauf aus Aufnahme und Zelltod führt und allmählich die Abwehrfähigkeit des Immunsystems beeinträchtigt.