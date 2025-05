Krebsrisiko: Taillenumfang bei Männern aussagekräftiger als BMI

Rund 340.000 Daten von Patientinnen und Patienten wurden für die Untersuchung von Josef Fritz, der am EpiCenter der Medizin Uni Innsbruck und an der Universität Lund in Schweden tätig ist, und schwedischen Kolleginnen ausgewertet, teilte die Universität am Dienstag mit.

Die Wissenschafter erhoben zwischen 1981 und 2019 Daten von in Schweden lebenden Personen mit einem Durchschnittsalter von 51,4 Jahren. Die Daten wurden mit dem schwedischen Krebsregister abgeglichen und während einer mittleren Nachbeobachtungszeit wurden 18.185 Adipositas bedingte Krebserkrankungen registriert, hieß es in der im Journal of the National Cancer Institute veröffentlichten Studie.